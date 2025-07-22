Силовики проводят обыски у замгубернатора Брянской области Симоненко

Еще одно уголовное дело, связанное со строительством фортификационных сооружений на границе с Украиной, привело силовиков с обыском в руководство приграничного региона. На этот раз речь о Брянской области.

Сотрудники полиции и ФСБ проводят обыски у заместителя губернатора Брянской области Николая Симоненко, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным инсайдера, обыски идут дома и на работе у чиновника. Его процессуальный статус по делу пока неизвестен.

Ранее уголовные дела, связанные с хищениями и мошенничеством при строительстве фортификаций на границе, были заведены на представителей руководства Белгородской и Курской областей.