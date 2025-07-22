В Польше умер генерал, угрожавший ликвидировать Калининградскую область

В Польше умер генерал Вальдемар Скшипчак. Он "прославился" угрозой ликвидировать Калининградскую область России (граничит с Польшей).

"Мы получили печальное известие о смерти генерала Вальдемара Скшипчака", - приводит РИА Новости сообщение министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша в X.

Заявление генерала прозвучало в феврале 2024 г., когда офицер назвал Калининградскую область "оккупированной территорией" и пригрозил её ликвидацией в случае конфликта России и НАТО.