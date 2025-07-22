Количество пересдававших ЕГЭ в 2025 году резко выросло

Возможностью пересдать один из ЕГЭ в этом году воспользовались 135 тыс. человек, что намного больше, чем годом ранее (107 тыс.), когда это было введено. Фактически пересдавал ЕГЭ каждый пятый выпускник.

Чаще всего пересдавали обществознание (35 тыс.), информатику (24 тыс.), русский язык и профильную математику (по 18 тыс.). При этом улучшить свой результат смогли 77% участников повторного ЕГЭ (в прошлом году - 73%). У 14% результаты ухудшились, причем больше половины из них – это те, кому не удалось преодолеть минимальный порог с первого раза.

Эксперты отмечают, что задания на пересдаче были заметно легче, чем на основном ЕГЭ, что несколько подрывает принцип справедливости. Это видно и по результатам. В случае равнозначных по сложности заданий доля успехов едва ли бы намного превысила 50%. Многие отмечают, что задания на пересдаче были очень близки к демоверсии.

Возможность пересдать ЕГЭ по любому предмету была введена по инициативе резидента России Владимира Путина в прошлом году.