В Тюменской области школьники будут изучать курс "История нашего края"

В Тюменской области школьники будут изучать курс "История нашего края", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В новом учебном году занятия будут проходить для учеников пятых - седьмых классов. Уроки будут вести учителя истории. К проведению уроков будут привлекаться приглашенные гости и спикеры, чтобы занятия были увлекательными и интересными. Предусмотрено также посещение музеев, в том числе школьных, и научно-просветительских учреждений, занимающихся краеведением и историей региона.

На изучение курса в пятых классах отведено 34 часа, а в шестом и седьмом классах -17 часов. Знания оценят комплексно: оценки не будут выставляться отдельно, поскольку курс входит в предмет "История".

Напомним, о дополнении школьного курса истории модулем по "Истории нашего края" стало известно в 2024 году. Сообщалось также, что в курс будет включены "основы духовно-нравственной культуры народов России". Одновременно исключается предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов России" и учебный предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России", содержание которого будет интегрировано в учебный курс "История нашего края"