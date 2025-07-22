Госдумские гранд-дамы не допустят гражданских жен участников СВО к их наследству

Представление о гражданском браке по версии депутата Крашенинникова, сенатора Клишаса (оба – "Единая Россия") и даже Патриарха Кирилла оказалось слишком радикальным для Госдумы, защищающей "традиционные семейные ценности".

Уже сегодня нижняя палата парламента рассмотрит поправки, которые должны наделить гражданских жен участников СВО такими же правами, что и официально зарегистрированных супруг. Однако Госдума рассмотрит не тот вариант, который был предложен изначально (упомянутыми выше парламентариями), а более "целомудренный" – авторами значатся несколько депутатов, в том числе спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает "Коммерсант".

Вообще, поправки принимаются по распоряжению президента: он еще в прошлом году после встречи с правозащитниками поручил поддержать гражданских жен участников СВО наравне с официальными супругами.

Клишас и Крашенинников разработали законопроект, в котором, собственно, сожительницы получают такие же права (в том числе и право наследовать погибшему участнику СВО), как и зарегистрированные в загсе супруги. Правительство дало положительный отзыв, даже Патриарх Кирилл написал на имя Володина письмо с просьбой поддержать законопроект.

Но в итоге перед самым рассмотрением дело застопорилось. СМИ сообщали, что против легализации сожительства выступили вице-спикеры Госдумы Ирина Яровая и Анна Кузнецова (обе – "Единая Россия"), известные поборницы морали и нравственности.

В итоге Госдума рассмотрит законопроект, в котором гражданская жена должна будет в суде доказать, что она прожила с погибшим три года и имеет от него ребенка. И даже если такой факт будет установлен, сожительница не сможет претендовать на наследство.

"Коммерсант" указывает, что заинтересованные в реализации президентского распоряжения женщины провели свой внутренний опрос в сообществе и выяснили, что критериям, которые устроили Яровую и Кузнецову, соответствуют только около 9% из всех. Таким образом, распоряжение президента окажется не реализованным, но депутаты продемонстрируют активность, якобы, в интересах своих избирателей.