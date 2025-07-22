Зампред правительства Забайкалья устроил смертельное ДТП

44-летний заместитель председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров, по предварительным данным, стал виновником ДТП со смертельным исходом. Сам он пострадал и находится в больнице.

ДТП произошло вечером 21 июля на трассе Р-258 между селами Аблатуйский Бор и Доронинское, передает Baza. По предварительным данным, Mercedes за рулем которого был Гончаров, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Corolla Fielder.

Очевидцы вызвали "скорую помощь" и полицию на место аварии. Сильнее всех пострадала водительница "Тойоты". Врачи пытались реанимировать ее, но не смогли. Всего в аварии пострадали шесть человек.

В прошлом году Гончаров был назначен ио зампреда правительства Забайкалья, также он оставался министром строительства, дорожного хозяйства и транспорта. В правительстве региона чиновник работал с 2019 года, до этого возглавлял компанию "Читаэнергосбыт". Успел поработать в Минвостокразвития, "Россетях", Агентстве стратегических инициатив, "РусГидро", РАО ЕЭС России, начинал горнорабочим в шахте "Заполярная" в Воркуте.