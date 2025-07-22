Верховный суд рассмотрит иск о запрете движения сатанизма

Верховный суд России 22 июля рассмотрит иск Генпрокуратуры о признании экстремистским "международного движения сатанизма" и его запрете на территории РФ.

Ранее с таким требованием выступали некоторые депутаты Госдумы, общественные деятели и священники. По словам юристов, вероятность удовлетворения иска высока. Прежде по такой схеме экстремистским была признана уголовная субкультура "АУЕ". Если суд удовлетворит иск, за атрибутику, ювелирные украшения или бижутерию с изображением сатанистских символов россиянам может грозить как административная, так и уголовная ответственность.

А публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, например, к участию в ритуалах, организация экстремистской деятельности и ее финансирование преследуются в рамках уголовного закона с лишением свободы до 12 лет.

Юристы отмечают, что грань между всеми этими составами очень тонкая, поэтому населению и организациям необходимо будет тщательно проверить свои ресурсы, чтобы не стать нарушителями закона, сообщают "Известия".