В России иностранцам выдали на 50% больше разрешений на работу

За первое полугодие текущего года иностранцам выдали почти 114 тыс. разрешений на работу.

Об этом сообщила пресс-служба МВД России. За аналогичный период 2024 года показатель был на 50% меньше — 75,7 тыс. Документ необходим для людей из стран, с которыми у Москвы установлен визовый режим. Например, КНР, США, Бельгии, а также страны Африки.

В РФ есть и другой способ легализации — получение патента, который нужно оформлять гражданам из безвизовых стран, таких как Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан. Чаще всего с патентами иностранцы трудятся в такси, строительстве, торговле. По информации МВД, количество выданных патентов увеличилось с 1,2 млн в прошлом году до 1,4 млн в первые шесть месяцев 2025 года.

По словам экспертов, в основном это связано с необходимостью строительства и реализации инфраструктурных объектов. Кроме того, увеличение количества разрешений на работу для иностранцев в РФ объясняется нехваткой кадров, сообщают "Известия".

Ранее президент России Владимир Путин поручил МВД РФ создать "Цифровой профиль иностранного гражданина". Это будет государственный информационный ресурс, содержащий сведения об иностранцах, проживающих в стране, а также въезжающих и выезжающих из нее.