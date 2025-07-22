В России остановилось производство "Мирамистина"

В России суд ввел ограничительные меры против компании "Инфамед", которая является производителя "Мирамистина" и "Окомистина".

Ее деятельность была полностью приостановлена. Под ограничения попали 164 медицинских представителя фирмы. Конфликт возник из-за действий Павла и Оксаны Хейфиц. Они предложили посреднические услуги по продаже "Инфамеда", но вместо этого склонили владельца к фиктивной сделке: приобрели 50% акций компании за 7,5 млн руб. при реальной стоимости более 1 млрд руб.

В отношении Хейфицов подано заявление о мошенничестве, расследование ведет отдел экономической безопасности Юго-Западного округа Москвы, сообщают "Ведомости".