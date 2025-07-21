В Раде сочли, что у Украины нет резерва для наступления

Депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко полагает, что у Вооружённых сил Украины нет сил для наступления.

"(Чтобы перейти в) наступление – это человеческий потенциал нужно иметь соответствующий и мобилизационный резерв, которого нет", - приводит ТАСС слова Кучеренко, сказанные в разговоре с украинской телеведущей Ланой Шевчук.

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Зеленским 4 июля заявил, что Украина должна перейти в наступление. Будто бы Трамп сказал, что Украина не сможет ничего изменить, если будет только обороняться. Несмотря на вывод Трампа, это заявление стало для Киева облегчением: Трамп готов поддерживать украинский режим в военном противостоянии России.