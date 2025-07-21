Участники СВО, постоянно проживающие в Тюменской области, могут бесплатно установить зубные протезы

Участники СВО, постоянно проживающие в Тюменской области, могут бесплатно установить зубные протезы, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Такая мера социальной поддержки предусмотрена правительством Тюменской области для участников СВО, проживающих в регионе на протяжении пяти лет. По инициативе правительства Тюменской области и областной прокуратуры в программу внесены уточнения: исключено условие о необходимости проживания участников СВО в Тюменской области не менее пяти лет на дату их обращения за мерой соцподдержки в форме бесплатного изготовления или ремонта зубных протезов.

Исключено положение, предусматривающее предоставление данной меры соцподдержки участникам СВО, имеющим регистрацию в Тюменской области по месту пребывания. Соцподдержка в форме бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов будет представляться участникам СВО, постоянно проживающим в Тюменской области.

Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Отметим, что мера соцподдержки в форме бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов, осуществляется в Тюменской области только за счет средств регионального бюджета.