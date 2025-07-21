Задержан руководитель банка "Снежинский" Федор Богданчиков

ФСБ задержала руководителя банка "Снежинский" Федора Богданчикова, в отношении него проводятся следственные действия, передает РБК со ссылкой на челябинское региональное управление спецслужбы.

Богданчиков стал фигурантом дела о коммерческом подкупе и хищении у банка "Дом.РФ" более 1 млрд руб., сообщил источник, знакомый с ходом расследования. На работе и дома у топ-менеджера прошли обыски.

По мнению следствия, в последние пять лет Богданчиков мог "систематически получать деньги <…> за беспрепятственное направление в "Дом.РФ" документов с целью получения по фиктивным сделкам бюджетных денежных средств по поддержке многодетных семей".

Региональный банк "Снежинский" был изначально создан для поддержки проектов оборонно-промышленного комплекса.