Поезда с Павелецкого вокзала Москвы опаздывают из-за погодных условий

Поезда с Павелецкого вокзала Москвы (юго-восточное направление) из-за проливных дождей и паводка следуют с опозданием, в том числе аэроэкспрессы (до аэропорта Домодедово), сообщает Московская железная дорога.

"Для скорейшего ввода их в график ряд электричек следуют по укороченным маршрутам", - говорится в сообщении компании.

Москву и Подмосковье второй день заливают проливные дожди, из-за этого движение транспорта сильно корректируется. В некоторых местах затоплено даже метро.