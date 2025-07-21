В Костромской области вдвое выросло количество участников губернаторского проекта "Шаг к здоровью"

В Костромской области за неделю в два с лишним раза выросло количество участников проекта "Шаг к здоровью". Он организован по инициативе губернатора Сергея Ситникова. Выездные мобильные приемы врачей работают в городах и районах области в общественных местах с высокой проходимостью – в брендированных палатках "Шаг к здоровью".

Главные задачи – своевременное выявление и лечение хронических заболеваний, профилактика инфекционных заболеваний, популяризация здорового образа жизни. В палатке граждане могут измерить уровень глюкозы и холестерина в крови, артериальное и внутриглазное давление, сделать пульсоксиметрию, спирометрию. Также можно измерить рост и вес, определить индекс массы тела и получить консультацию по здоровому образу жизни. По результатам обследования жителей консультирует врач-терапевт. В реализации проекта участвует 21 медицинское учреждение Костромской области.

Как сегодня доложил директор регионального департамента здравоохранения Николай Гирин, за две недели проведения акции врачи приняли уже более 4 тыс. человек. Из них 2 тыс. получили направление на дообследование в поликлинику по месту жительства. Приём граждан в рамках проекта "Шаг к здоровью" продолжится в течение всего теплого периода, предположительно, до октября. Сегодня губернатор Сергей Ситников отметил важность реализации проекта и весной – летом следующего года.

"Если форма такой работы себя оправдывает и поддержана людьми, конечно, приёмы врачей надо проводить и начинать уже в апреле-мае", - подчеркнул глава региона.