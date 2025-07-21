21 Июля 2025
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Фото: &quot;Транснефть – Сибирь&quot;

"Транснефть – Сибирь" подвело итоги реализации мероприятий в области промышленной и пожарной безопасности

Общество "Транснефть – Сибирь" подвело итоги реализации мероприятий в области промышленной, пожарной безопасности и безопасности дорожного движения в первом полугодии 2025 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Транснефть - Сибирь".

В структурных подразделениях предприятия эффективно действует система управления промышленной безопасностью. Это комплекс мер, направленных на повышение надежности и безопасную эксплуатацию оборудования, сооружений, технических устройств производственных объектов, обеспечение комфортных и безопасных условий труда и сохранение здоровья работников.

Для реализации мероприятий в области пожарной безопасности в первом полугодии в подразделениях "Транснефть – Сибирь" проведена подготовка объектов к безопасной эксплуатации в период прохождения пожароопасного периода. На производственных объектах испытано 42 системы противопожарной защиты, проведено семь пожарно-тактических учений. Добровольные пожарные дружины предприятия регулярно проходят проверку знаний и учебно-тренировочные занятия. В готовности находится противопожарная техника и пожарно-техническое вооружение. Вокруг нефтеперекачивающих станций и объектов линейной части магистральных трубопроводов обустроены минерализованные полосы. Специалисты предприятия осуществляют ежедневный контроль по соблюдению правил пожарной безопасности производственных объектов. В целях оперативного реагирования в пятикилометровой зоне магистрального нефтепровода выполняется патрулирование мобильными группами службы безопасности "Транснефть – Сибирь".

В целях поддержания высокого уровня промышленной и пожарной безопасности в подразделениях предприятия с начала года проведено два комплексных учебно-тренировочных занятия. Также организовано 28 целевых проверок опасных производственных объектов.

"Транснефть – Сибирь" подвело итоги реализации мероприятий в области промышленной и пожарной безопасности(2025)|Фото: Транснефть – Сибирь

Более 2,5 тыс. сотрудников компании и подрядных организаций прошли вводный инструктаж по гражданской обороне и действиям в чрезвычайных ситуациях. Для поддержания уровня знаний персонала, выполняющего задачи по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций, 325 работников прошли специальное обучение.

Кроме того, в марте 2025 года "Транснефть – Сибирь" приняло участие во всероссийском командно-штабном учении по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций совместно с МЧС России. Предприятие подтвердило высокую компетентность работников по ликвидации ЧС, слаженность и грамотное взаимодействие с оперативными службами, органами местного самоуправления. В учениях приняли участие более 600 человек, использовалось около 300 единиц специальной техники.

С начала 2025 года не зафиксировано ни одного дорожно-транспортного происшествия по вине водителей предприятия. Безопасность дорожного движения в подразделениях "Транснефть – Сибирь" обусловлена высоким уровнем контроля соблюдения режима труда и отдыха водителей и техническим состоянием автотранспортных средств. Всего на предприятии эксплуатируется более 3,4 тыс. единиц специального и автотранспорта, в том числе 83 единицы водного транспорта. Вся автомобильная техника оснащена оборудованием системы ГЛОНАСС и тахографами.

Организация безопасных условий труда, сохранность здоровья и жизни на производстве, рациональное природопользование и охрана окружающей среды, бережное отношение к энергетическим ресурсам и их эффективное применение – эти принципы лежат в успешной основе производственной деятельности акционерного общества "Транснефть – Сибирь". Их безусловное исполнение всеми сотрудниками предприятия является залогом безопасной и бесперебойной транспортировки нефти.

Теги: Транснефть – Сибирь, пожарная безопасность, промышленная безопасность


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