В России в два раза выросло число компаний, планирующий сокращения сотрудников

С начала 2025 года в России почти вдвое выросло число предприятий, которые планируют сокращения работников (11,5% против 6,9%), об этом говорится в обзорном докладе Центрального банка России о состоянии экономики в регионах. Также до 65% выросло число компаний, которые не планируют изменения числа сотрудников.

Тренд на сокращение сотрудников сильнее всего проявляется в добывающей промышленности, машиностроении, фармацевтике. "Причина – снижение спроса на продукцию. В этих условиях отдельные компании уже сокращают персонал, вводят режим неполной занятости, предоставляют внеплановые отпуска. Крупный изготовитель сельхозтехники на юге [страны] перенес в 2025 г. начало единого ежегодного отпуска сотрудников с августа-сентября на июнь. Данное решение является вынужденным, но позволит оптимизировать затраты на производство и сохранить кадры в условиях снижения спроса на рынке сельхозтехники", - говорится в докладе.

Спад в экономике заметен и в зарплатах. Так, за первый квартал рост номинальной зарплаты в большинстве регионов замедлился. Больше всего это заметно в финансовом секторе, добыче полезных ископаемых, торговле и строительстве. "В этих условиях застройщики Сибири стали повышать оплату труда только отдельным категориям сотрудников (работникам сезонных бригад на 5–10%)", - приводят пример в ЦБ.