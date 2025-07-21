Бывший глава кредиторов ЗиДа Артур Васильев может выйти из банкротства

В отношении бывшего председателя комитета кредиторов "Машиностроительный завод им. Дзержинского" Артура Васильева могут ввести процедуру реструктуризации долгов.

Датой ближайшего собрания значится 1 августа 2025 года. В повестке собрания — рассмотрение плана реструктуризации долгов и принятие решения о переходе в процедуру. По данным "Ъ-Прикамье", с соответствующим предложением о погашении трехлетнего долга выступил сам Васильев.

Артур Васильев, ранее известный как бывший председатель комитета кредиторов "Завод им. Дзержинского", был признан банкротом в 2019 году. Тогда с требованием о его несостоятельности выступил владелец бывшей пермской сети фитнес-клубов Edward's Gym Эдуард Давыдов. А летом 2023 года Ленинский райсуд Перми признал Артура Васильева виновным в мошенничестве на сумму более 788,1 млн руб. в отношении имущества "РИАЛ" депутата заксобрания Юрия Борисовца и приговорил бизнесмена к шести годам лишения свободы условно и штрафу в размере 500 тыс. руб.