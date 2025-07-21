Продлён арест экс-замминистра обороны Иванова

Продлён арест бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Решение принял Мосгорсуд. Речь идёт о деле о получении взяток.

Арест продлён до 23 октября, пишет РИА Новости.

1 июля Мосгорсуд приговорил бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова к 13 годам колонии общего режима по делу о растрате более 216 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы и выводе 3,9 млрд руб. из банка "Интеркоммерц". Также бывшему военному чиновнику назначен штраф в размере 100 млн руб. Он лишен государственных наград.