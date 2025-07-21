В ДТП с участием лося на тюменской федеральной трассе погиб водитель

В ДТП с участием лося на тюменской федеральной трассе погиб водитель, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Сегодня утром на 468-м километре федеральной дороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области автомобиль "Лада Приора" наехал на лося. Предварительно, лось неожиданно выбежал на дорогу, 34-летний водитель "Лады", житель Абатского района, не успел среагировать, водитель погиб. Обстоятельства ДТП выясняются.

Прокуратура района по данному факту организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль.