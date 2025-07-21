В Госдуме одобрили идею помогать бойцам СВО с открытием агробизнеса в Свердловской области

В Госдуме одобрили идею проекта "Агромотиватор" от Свердловской области. Согласно ей, бойцам специальной военной операции, вернувшимся домой, помогут открыть свой агробизнес. Об этом ранее заявлял врио губернатора Денис Паслер.

"Мы понимаем, как важно бойцам, вернувшимся с СВО, найти свое предназначение на "гражданке". Поэтому в регионе запущена программа по развитию личностного потенциала бойцов: это проекты "Управленческие кадры Урала" и "Агромотиватор", - написал Паслер в своих соцсетях.

Он пояснил, что бойцам, которые захотят открыть свое дело по производству сельхозпродукции, регион выделит средства. В этом году на гранты Средний Урал направит 13 млн рублей. Ими фермер сможет покрыть до 90% своих расходов. Обязательным условием станет производство молока, мяса, птицы и плодовой продукции.

Инициативу прокомментировал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, который часто помогает разрешать проблемы, возникающие у солдат на гражданке.

"Вот это реальная мера поддержки для тех, кто по возвращению на "гражданку" захочет заняться на земле чем-то полезным для себя, для семьи, для родного края. Уверен, желающих стать фермерами найдется достаточно. О том, когда и как региональное МинАПК организует сбор заявок на гранты будет сообщено дополнительно", - написал Иванов в соцсетях.