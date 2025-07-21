"Иногда случается": Кремль прокомментировал кризис в отношениях с Баку

В Кремле назвали "сложным периодом" ситуацию, которая сейчас складывается в отношениях Москвы и Баку. В целом в отношениях двух стран есть прочная основа, "но иногда случается" сложный период.

"Мы надеемся, что этот период пройдет, мы считаем, что, действительно, сотрудничество двух стран приносит взаимную выгоду. Нам очень важно, чтобы в Азербайджане уважали русский [народ]. В России живет очень большая азербайджанская диаспора. Почти все представители диаспоры – наши законопослушные граждане, которые пользуются здесь заслуженным уважением. Те граждане, которые нарушают законы, преследуются по закону", - цитирует РБК пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Видимое обострение отношений началось около месяца назад, когда в Екатеринбурге были жестко задержаны члены азербайджанской диаспоры. Затем последовали задержания российских граждан в Азербайджане.