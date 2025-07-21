Известного ювелира и блогера Дарью Спиридонову приговорили к семи годам колонии

В Москве суд вынес приговор Дарье Спиридоновой – некогда популярному блогеру и ювелиру, владелице ювелирного дома Darvol. Ее судили по статье о мошенничестве крупном и особо крупном размере. Женщине вменяют 19 эпизодов мошенничестве. Суд приговорил женщину к семи годам колонии общего режима.

Также на три года Спиридонову лишили права заниматься бизнесом.

Спиридонова долгое время создавала видимость успешного и прибыльного бизнеса, а среди ее клиентов оказались многие знаменитости, звезды рекламировали ее изделия. Позже выяснилось, что это был лишь фасад компании, которая не выполняла свои обязательства.

"Установлено, что Спиридонова, являясь генеральным директором коммерческой организации, занимающейся реализацией ювелирных изделий, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом извлечения прибыли от сделок с драгоценными камнями и ювелирными изделиями получила от 19 потерпевших денежные средства на общую сумму более 200 млн руб. Взятые на себя обязательства не выполнила, денежные средства не вернула", - сообщили в прокуратуре.

Прокуратура просила приговорить Спиридонову к девяти годам колонии, хотя обвинение само указывало, что женщина частично компенсировала ущерб, а на иждивении у нее находятся несовершеннолетние дети.