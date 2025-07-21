Годовщина храма Александра Невского в Алапаевске стала большим праздником

21 Июля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азербайджанский прецедент

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: фонд святой Екатерины

Годовщина храма Александра Невского в Алапаевске стала большим праздником

В храме Александра Невского в Алапаевске состоялся большой праздник. Православные верующие отметили год со дня освящения святыни. Праздничную службу и концерт посетили Глава города Денис Толмачев и епископ Алапаевский и Ирбитский Сергий – они поблагодарили прихожан, которые помогают храму жить полной жизнью. 

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

По словам главы города, всего за один год новый храм стал не только точкой духовного притяжения, но и местом отдыха горожан и гостей. «Храм — это изюминка нашего города, куда приезжают и в рамках туристических маршрутов. Никто не проходит мимо. И днем, и вечером здесь много семей, детей, молодых мам. Службы, звон колоколов, здесь практически нет места, чтобы записать ребенка на крещение». 

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

Храм освятили 18 июля прошлого года. Он был построен на набережной Нейвы при поддержке Фонда святой Екатерины по чертежам и образу уничтоженной в советское время святыни. Спустя год можно смело говорить, что храм Александра Невского действительно стал неотъемлемой частью города, изменил его жизнь. 

«Жизнь всегда меняется в положительную сторону, когда где-то есть рядом храм. Здесь рядом жилые дома есть, а это такая шаговая доступность — это очень хорошо. И второй момент, это то, что он настолько красиво сделан, он настолько привлекателен для горожан, для людей, что сюда приходит очень много молодежи, а молодежь – это наше будущее», - делится епископ Алапаевский и Ирбитский Сергий.

Особое место храм занимает и в жизни молодожёнов – на его фоне и внутри получаются красивые фотографии, а на таинство венчания приезжают и из соседних городов. В ближайшее время алапаевский ЗАГС начнет проводить у храма выездные регистрации. 

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

Сейчас настоятель храма отец Владислав активно готовится к осени – в сентябре начинаются занятия в воскресной школе, будут закончены работы в нижнем крестильном храме и идет активная работа над созданием проекта росписи стен и сводов святыни: «В воскресной школе у нас постоянно занимаются 14 ребятишек. Сейчас каникулы, и скоро занятия возобновятся — будет три группы для разных возрастов. Сейчас мы идем к тому, чтобы открыть киноклуб, литературный клуб».

Теги: праздник, храм александра невского,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети