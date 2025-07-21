Годовщина храма Александра Невского в Алапаевске стала большим праздником

В храме Александра Невского в Алапаевске состоялся большой праздник. Православные верующие отметили год со дня освящения святыни. Праздничную службу и концерт посетили Глава города Денис Толмачев и епископ Алапаевский и Ирбитский Сергий – они поблагодарили прихожан, которые помогают храму жить полной жизнью.

По словам главы города, всего за один год новый храм стал не только точкой духовного притяжения, но и местом отдыха горожан и гостей. «Храм — это изюминка нашего города, куда приезжают и в рамках туристических маршрутов. Никто не проходит мимо. И днем, и вечером здесь много семей, детей, молодых мам. Службы, звон колоколов, здесь практически нет места, чтобы записать ребенка на крещение».

Храм освятили 18 июля прошлого года. Он был построен на набережной Нейвы при поддержке Фонда святой Екатерины по чертежам и образу уничтоженной в советское время святыни. Спустя год можно смело говорить, что храм Александра Невского действительно стал неотъемлемой частью города, изменил его жизнь.

«Жизнь всегда меняется в положительную сторону, когда где-то есть рядом храм. Здесь рядом жилые дома есть, а это такая шаговая доступность — это очень хорошо. И второй момент, это то, что он настолько красиво сделан, он настолько привлекателен для горожан, для людей, что сюда приходит очень много молодежи, а молодежь – это наше будущее», - делится епископ Алапаевский и Ирбитский Сергий.

Особое место храм занимает и в жизни молодожёнов – на его фоне и внутри получаются красивые фотографии, а на таинство венчания приезжают и из соседних городов. В ближайшее время алапаевский ЗАГС начнет проводить у храма выездные регистрации.

Сейчас настоятель храма отец Владислав активно готовится к осени – в сентябре начинаются занятия в воскресной школе, будут закончены работы в нижнем крестильном храме и идет активная работа над созданием проекта росписи стен и сводов святыни: «В воскресной школе у нас постоянно занимаются 14 ребятишек. Сейчас каникулы, и скоро занятия возобновятся — будет три группы для разных возрастов. Сейчас мы идем к тому, чтобы открыть киноклуб, литературный клуб».