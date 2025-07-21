В Сургутском аэропорту 42-летний пассажир из Уфы устроил пьяный дебош

В Сургутском аэропорту 42-летний пассажир из Уфы устроил пьяный дебош. Его задержали полицейские, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной полиции.

При задержании мужчина оказывал сопротивление и оскорблял нецензурной бранью сотрудников полиции, в результате чего была применена физическая сила и специальные средства - наручники. Доставленного направили на медицинское освидетельствования на состояние опьянения. Экспертиза подтвердила, что в выдыхаемом воздухе мужчины содержится 0,685 промилле алкоголя.

Установлено, что ранее не судимый 42-летний житель Башкортостана приехал в аэропорт, чтобы улететь в Уфу. В ожидании посадки на рейс пассажир распивал спиртные напитки.

В отношении нарушителя транспортные полицейские составили административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" и поместили в СПЗЛ, где доставленный провел ночь.

Кроме этого, факт оскорбления и применения насилия в отношении представителя власти зарегистрирован, материалы направлены в региональный Сургутский следственный комитет на транспорте для принятия решения о возбуждении уголовных дел по статьям 318,319 УК РФ.