В омских школах острая нехватка учителей

Перед началом нового учебного года в омских школах не закрыт вопрос с комплектованием преподавательского состава. Омский департамент образования сообщил, что в регионе 229 открытых вакансий, пишут местные СМИ.

При этом два месяца назад была 221 вакансия. То есть ушли на 8 учителей больше, чем пришли. При этом за счет "целевиков" планируется закрыть лишь 6 вакансий из 229.

Омская область известна тем, что в ней одна из самых больших перегрузок учителей. Средняя нагрузка на одного учителя почти две ставки, отмечал первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин, который родом из Омска. То есть при нормальной нагрузке не хватает практически половины учителей. Что неудивительно, учитывая нищенскую зарплату педагогов.

Согласно отчету мэра Омска Сергея Шелеста за 2024 год, зарплата учителей в среднем составляла всего 53 тысячи рублей, то есть на одну ставку около 25 тысяч на руки. Такую зарплату указывают и в объявлениях. Так, на платформе "Работа России" зарплата учителей физики обозначена в пределах 25-35 тысяч рублей. То же самое - и для других учителей. Притом что средняя зарплата по региону в целом почти 70 тысяч. То есть учителя получают почти в три раза меньше, чем в среднем, как работники самых низкоквалифицированных профессий.

В прошлом году Шелест говорил, что в школах нет почти 800 учителей. Данные департамента, скорее всего, сильно занижены.

