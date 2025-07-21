В гостинице в Омске нашли тело новорожденного

В гостинице в Омске нашли тело новорожденного ребёнка. Началось расследование.

Тело нашли 18 июля во время уборки номера в гостинице, расположенной по улице Пятая Путевая в Омске. Его нашла горничная. По версии следствия, несовершеннолетняя мать убила своего новорожденного ребёнка в здании гостиницы и скрылась с места преступления.

Она задержана у себя дома в одном из населённых пунктов в пригороде Омска, куда вернулась после посещения гостиницы. Ей предъявлено обвинение, сообщает управление СКР по Омской области.