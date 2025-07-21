На турецком побережье выявили опасную бактерию

На турецком побережье Мраморного, Эгейского и Средиземного морей выявлены так называемые вибрионы – бактерии Vibrio, которые могут вызывать тяжелые симптомы при попадании в организм – вплоть до летального исхода. Турецкие СМИ утверждают, что вибрионы ранее встречались в Северном и Балтийском морях, их передвижение на юг обусловлено повышением температуры морской воды из-за глобального потепления.

В связи с этим медики не рекомендуют купаться в море с открытыми ранами на теле. О появлении вибрионов в Турции сообщил Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC). По его данным, бактерии активно размножаются в условиях высоких температур и воде с относительно невысокой соленостью.

В ходе исследований проб воды из морей, омывающих Турцию, были обнаружены ДНК таких бактерий, как Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus.

Попадая в открытые раны, бактерии вызывают как системные проблемы – сильное обезвоживание, понос и другие симптомы, схожие с холерой, так и локальные проблемы: на ранах может начаться некроз.

Помимо попадания из воды в раны или во время глотания, виброны могут находиться и в сырых морепродуктах, особенно устрицах.