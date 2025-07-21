21 Июля 2025
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Фото: министерство экологии Челябинской области

Убийство косули обошлось уральцу в 234 тысячи рублей

Свердловчанин выплатит более 234 тыс. рублей за убийство косули в охотничьих угодьях "Камышловское". О самой дорогой охоте в жизни уральца рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

Установлено, что в феврале 2024 года Лев застрели в угодьях взрослую косулю, однако не имел на это ни разрешения, ни охотничьей путевки. Более того, он решил пострелять в закрытые для охоты на косулю сроки. За это, в октябре того же года, мужчину признали виновным по административной статье (ч.1 ст.8.37 КоАП РФ), назначив наказание в виде 4 тыс. рублей штрафа.

Однако департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области насчитал сумму совокупного ущерба гораздо большую. Специалисты ведомства потребовали от Льва добровольно выплатить 220 тыс. 401 рубль ущерба, однако остались проигнорированы. Тогда конфликт перешел в судебную плоскость.

В Камышловском районном суде ответчик возражал против удовлетворения иска, заявляя, что стрелял только в сторону косули, не имея умысла на ее добычу. Он также подчеркнул, что уже оплатил административный штраф. Однако суд, проанализировав предоставленные истцом доказательства, все же признал Льва виновным и взыскал с него в пользу Камышловского муниципального района не только сумму ущерба, но и 7 тыс. 612 рублей госпошлины.

Решение суда в законную силу не вступило.

Теги: Камышлов, суд, косуля, охота, ущерб


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