В Таиланде погиб якутский артист балета Дмитриев

В Таиланде оборвалась жизнь артиста балета из Якутии Михаила Дмитриева.

Соболезнования выразило министерство культуры и духовного развития Якутии. Дмитриев служил в Государственном театре оперы и балета имени Сивцева-Суоруна Омоллоона более 14 лет. Танцор родился 30 декабря 1991 г. в селе Чапаево Хангаласского района. Окончил якутское хореографическое училище и Арктический институт культуры и искусств. В 2024 г. получил высокое знание "Отличник культуры республики Саха (Якутия)", сообщает министерство.

В театре уточнили, что доставить тело артиста на родину будет стоить больших денег. В учреждении уточнили: если их "не собрать всем миром", взять негде: сумма сумасшедшая, и она будет расти с каждым днём до тех пор, пока тело будет находиться на чужбине.

При этом причины смерти в театре не назвали, сообщив лишь, что смерть имеет трагический характер.