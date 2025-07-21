Опрос: жители Екатеринбурга согласны пройти проверку на полиграфе при приеме на работу

Больше половины жителей Екатеринбурга согласны пройти проверку на детекторе лжи при приеме на работу. Опрос на эту тему летом нынешнего года провел сервис SuperJob.

Согласно результатам исследования, которые есть в распоряжении Накануне.RU, екатеринбуржцев, готовых пройти проверку на полиграфе при устройстве на работу, оказалось 58%. При этом 22% выступили категорически против, а еще 20% опрошенных затрудняются с ответом.

Также выяснилось, что мужчины более лояльны к проверкам на детекторе лжи, чем женщины. Больше всего тех, кто открыт тестам на полиграфе при трудоустройстве – среди молодежи до 35 лет.

Ранее другой опрос показал, что жители Екатеринбурга не готовы получать зарплату в цифровых рублях.