Названы возможные даты третьего раунда переговоров России и Украины

На этой неделе в Стамбуле могут встретиться делегации России и Украины. Темой станет третий раунд переговоров.

Переговоры могут состояться в Стамбуле в среду или четверг, то есть 23 или 24 июля. Иных деталей пока нет, сообщает турецкая версия газеты Independent со ссылкой на дипломатические источники.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль ведёт прямые переговоры с представителями киевского режима, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Предстоит провести третий раунд [переговоров] и начать обсуждение на третьем раунде тех проектов, меморандумов, которыми стороны предварительно обменялись. И здесь речь именно идёт о прямых переговорах, впрочем, которые проводятся при посреднических усилиях Соединенных Штатов", - сказал журналистам Песков.

Он добавил: "У нас осуществляются контракты по линии Мединского с его визави. Предстоит ещё завершить процесс обменов. Ну и потом уже надо определяться. Мы ждем предложения украинской стороны, как мы неоднократно об этом говорили".