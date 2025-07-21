21 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

Четыре часа раз в трое суток. Донецк снова оставляют без воды

Слухи, появившиеся в донецких соцсетях насчет дальнейшего ограничения и без того скудной подачи воды, оказались верными. Режим водоснабжения официально еще больше ужесточен - раз в трое суток на четыре часа.

Врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков заявил, что многие водохранилища высыхают, регион очень засушливый, зимы бесснежные, в скважинах воды тоже стало меньше. Сейчас основным источником водоснабжения является водовод из Дона. Ситуацию исправить может только освобождение Славянска, чтобы получить доступ к Северскому Донцу, из которого Донбасс получал воду раньше.

Донецк и Макеевка переведены на подачу воды раз в трое суток на четыре часа, другие города - раз в двое суток. Это значит, что в ряде районов и на верхних этажах воды не будет вообще. Причем кое-где ее и так нет годами, где-то она доходит лишь эпизодически на короткие мгновения.

Новость была встречена людьми с большим негодованием. В прошлом году в ДНР ввели плату за воду, а тем, у кого нет счетчиков, насчитывают по максимальной норме - 330 литров с человека в сутки. Упоминают и о том, что отсутствие воды - это крест на любых попытках запустить экономику региона.

"Гордимся успехами чинуш! Их пора в столицу - Москву, чтобы поднять уровень жизни населения Москвы до уровня Донбасса. И маршрутки лихие из Донецка к ним в придачу. А народ Донецка что? Народ просто виноват, что воды в Донецке нет. Много пьют и моются", - с горечью пишет Игорь С. на странице "Воды Донбасса".

К новости о том, что глава ДНР Денис Пушилин провел экстренное совещание, жители пишут возмущенные комментарии:

"Сколько их там сидит за столом - целая армия". "Нам не нужны ваши экстренные совещания. Нам нужны реальные результаты". "Идите всей компанией и копайте реки, озера, скважины бурите. Не нужно нам показывать, как вы сели за стол и изобразили обеспокоенность!"

При этом никаких перспектив жителям власти не дают. Проблема четвертый год остается без решения.

Теги: днр, вода, водоснабжение


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