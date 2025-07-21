На Ямале осудили мужчину, сбившего полицейского

В Тарко-Сале вынесен приговор мужчине, признанному виновным в применении насилия к сотруднику полиции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Суд приговорил жителя Уренгоя 1991 года рождения к двум годам условно с испытательным сроком три года.

13 апреля текущего года инспектор ГИБДД остановил осужденного за "пьяную" езду. На требование прекратить управлять автомобилем мужчина не реагировал. Он привел автомобиль в движение и попытавшись скрыться совершил наезд на инспектора ГИБДД.Сотрудник полиции, оказавшись на капоте автомобиля, зацепился на нем во избежание травмирования. Однако, мужчина увеличил скорость и продолжал движение по дороге, затем резко остановил автомобиль, из-за чего инспектор упал на асфальтированную поверхность и получил травмы. После чего, водитель с места происшествия скрылся.