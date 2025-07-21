Суд взыскал с петербургского дроппера более 2 млн рублей, похищенных у уральского пенсионера

В Санкт-Петербурге суд взыскал с местного дроппера деньги, похищенные у уральского пенсионера.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, пожилой житель Артемовского под влиянием обмана со стороны неизвестного перевел более 2 млн рублей на продиктованный последним "инвестиционный счет". Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, по которому пенсионер признан потерпевшим.

В ходе расследования выяснилось, что получателем денег оказался молодой житель Санкт-Петербурга. Он не смог предоставить законных оснований для получения данной суммы. После этого прокуратура подала иск в Красногвардейский районный суд Петербурга о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения – более 2 млн рублей. Суд эти требования поддержал.

Ранее сообщалось, что после вступления в силу закона о дропперах фигурантами уголовных дел могут стать два миллиона человек.