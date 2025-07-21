В Алапаевске возбудили уголовное дело после новости о беременности 15-летней школьницы от полицейского

В Алапаевске возбудили уголовное дело в отношении местного майора полиции, которого мать 15-летней школьницы обвиняет в беременности дочери. Речь идет о ч. 1 ст. 134 УК РФ "Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста".

Как сообщает ЕАН со ссылкой на адвоката Сергея Самкова, к которому и обратилась мать несовершеннолетней, следователь подтвердил ему информацию о возбуждении дела. Сейчас полицейского отстранили от службы.

По словам адвоката, полицейский подрабатывал таксистом, что запрещено сотрудникам МВД. Во время одной из поездок он познакомился со школьницей и у них завязались отношения. Полицейский обещал подростку бросить ради нее жену и ребенка, а их первый сексуальный контакт произошел прямо в машине. Сейчас девочка находится на 16-ой неделе беременности.

Несмотря на это, доследственная проверка не помогла возбуждению уголовного дела, так как, по словам Самкова, подозреваемый, в силу свое профессии, знал все действия следователей наперед. Сначала он через сообщения просил подростка соврать на допросе, что она его обманула с возрастом. Затем просил девочку удалить из телефона матери компрометирующую его переписку с женщиной и даже лично приезжал, чтобы подросток подписала "нужные документы".

Накануне.RU обратилось в СКР по Свердловской области, однако там ситуацию не комментируют.