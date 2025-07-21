В уральском городе произошло тройное ДТП на перекрестке

В уральском городе Реж произошло ДТП с участием трех автомобилей. Есть пострадавшие.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, авария случилась сегодня утром на перекрестке улиц Советская и Зеленая. По предварительным данным, водитель "ВАЗа" выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с "Hyundai" и "Kia", которые ехали на зеленый свет.

В результате пострадали водитель "ВАЗа" и его пассажирка. Их доставили в городскую больницу для оказания медпомощи.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия.