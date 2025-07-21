За порчу имущества в многоквартирном доме грозит до 40 тысяч рублей

В России штраф до 40 тыс. руб. может стать наказанием за повреждение или порчу общего имущества в многоквартирном жилом доме.

Речь идет, например, о лифтах, лестничных клетках, входных дверях и стенах. Как сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, за это может грозить не только административная, но и уголовная ответственность. За умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества штраф составляет от 300 до 500 руб. Если будет доказано, что ущерб значительный, то виновный может быть привлечен к уголовной ответственности. В этом случае штраф составит до 40 тыс. руб.

Также грозит ответственность и подросткам, так как административная ответственность наступает с 16 лет, а уголовная – с 14 лет. Парламентарий указал, что именно эта категория россиян чаще остальных является виновниками подобных правонарушений. Для привлечения к ответственности требуется доказательство факта повреждения и его причинной связи с нарушителем. В этом могут помочь камеры видеонаблюдения, сообщает РИА "Новости".