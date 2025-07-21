Плату за текущий ремонт выделят в отдельный платеж

В России в платежной квитанции может появиться отдельная новая строка — "Текущий ремонт".

Соответствующий проект закона с поправками в Жилищный кодекс внесут на рассмотрение Госдумы представители фракции "Единая Россия". Документ разработан в целях совершенствования процедуры планирования текущего ремонта, порядка начисления платы за содержание жилого помещения, а также повышения прозрачности и целевого расходования собранных с жильцов средств.

Депутаты ссылаются на стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ на период до 2030 года, в которой прописаны задачи по совершенствованию моделей ценообразования в сфере управления жильем.

В настоящее время текущий ремонт входит в строку "содержание жилплощади", и, по мнению парламентариев, расходование этих средств может быть нецелевым.

Депутаты отмечают, что граждане не будут оплачивать текущий ремонт, если он не требуется, однако, если он необходим, установят необходимую сумму сами. Эксперты отмечают риски злоупотреблений, если четко не прописать процедуру взимания платы, сообщают "Известия".

Ранее Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить правомерность роста тарифов на коммунальные услуги.