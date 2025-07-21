В Госдуме предложили освободить участников СВО от налога на проценты по вкладам

Депутаты Госдумы от ЛДПР направили на заключение в кабмин России проект закона, в случае принятия которого участники специальной военной операции и многодетные семьи будут освобождены от уплаты налогов с процентов по депозитам в банках, которые были получены в 2025-2027 годах.

Как сообщил заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов, создание особых условий и всесторонняя поддержка участников спецоперации, а также многодетных семей является одним из национальных приоритетов страны. По его словам, уплата налога может быть обременительна для данных категорий.

Сэкономленные средства они смогут потратить на обучение, развитие, улучшение жилищных условий или отдых, сообщает РИА Новости.

В 2024 году россияне массово направляли жалобы в Центробанк из-за несогласия с начислением процентов по вкладам. Отмечается, что заметный рост числа обращений начался со второй половины года.