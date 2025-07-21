В Госдуме высказались о возможной блокировке WhatsApp

Называть даты и поводы для блокировки WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) пока преждевременно.

Об этом сообщил в Telegram глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. По его словам, все иностранные интернет-платформы вызывают вопросы из-за нарушений отечественного законодательства, недостаточной локализации данных и слабой борьбы с мошенничеством.

В Кремле считают, что WhatsApp – популярный мессенджер, который обязан соблюдать законы России. Такова реакция на мнение депутата Госдумы Антона Горелкина о том, что мессенджеру "пора готовиться к уходу из страны".

"Единоросс" уверен, что место WhatsApp* займет отечественный мессенджер Max, который, к слову, ещё даже не запущен с полным набором опций (вроде публичных каналов).