Глазьев заявил, что ЕС дорого заплатил за санкции против РФ и Белоруссии

Страны Европейского союза уже дорого заплатили за ограничительные меры, введенные против Москвы и Минска.

Как сообщил телеканалу "Беларусь 1" госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев, жителей Европы заставляют производить вооружения, которые не нужны потребителям, что негативно сказывается на экономике и создает напряжение. Так политик оценил милитаризацию в Евросоюзе. По его словам, санкции ударили по Европе сильнее, чем по России и Беларуси.

Глазьев указал, что санкции способствовали активному развитию импортозамещения и расширению сотрудничества в рамках Союзного государства, став мощным стимулом для создания новых совместных предприятий. Отмечается, что Белоруссия обладает значительными мощностями и опытом в микроэлектронике, приборостроении и машиностроении.

Ранее ЕС ввел очередные санкции в отношении Москвы. Под ограничения попали 22 банка, среди которых Т-Банк, "Сургутнефтегазбанк", "Яндекс-банк", Ozon-банк, банк "Финам" и другие кредитные организации. Всем этим банкам запретят проводить транзакции.