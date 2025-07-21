За выходные сбито более 350 украинских беспилотников

Украина за выходные 19–20 июля продолжала массовые попытки нанести удары при помощи беспилотных летательных аппаратов по объектам на российской территории.

Частым объектом для попыток атак становилась Москва.

Всего за два дня, по данным Минобороны России, силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 352 дрона Вооруженных сил Украины над разными регионами. Активнее всего российские средства ПВО сбивали БПЛА над Брянской областью (124 БПЛА), Московским регионом (59 БПЛА), Калужской областью (58 БПЛА), сообщают "Ведомости".

Напомним, в Ростовской области из-за атаки беспилотников загорелись частные дома.