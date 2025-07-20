У Нетаньяху обнаружили воспаление кишечника

Израильские врачи обнаружили у премьера Биньямина Нетаньяху воспаление кишечника после употребления испорченной пищи, ближайшие три дня глава правительства проведет дома, сообщают РИА Новости.

"После того как ночью премьеру Нетаньяху стало плохо, он был осмотрен у себя дома профессором Алоном Хершко, заведующим отделением внутренней медицины в больнице Хадасса Эйн-Керем, и было установлено, что премьер страдает воспалением кишечника вследствие употребления испорченной пищи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после дополнительных обследований состояние премьер-министра оценивается как хорошее, и в настоящее время он получает внутривенное лечение из-за обезвоживания.

По указанию его врачей премьер-министр будет отдыхать дома в течение следующих трех дней и будет управлять государственными делами оттуда.