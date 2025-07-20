В Челябинской области мужчина кувалдой разбил мемориал памяти погибшим в СВО

В Аше заключен под стражу мужчина, который вооружившись кувалдой, нанес удар по мемориалу - медиаэкрану, увековечивающему память погибших при защите интересов Отечества, посвященному лицам, защищавшим интересы Отечества в ходе проведения Специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Инцидент произошел в ночь с 17 на 18 июля на Аллее славы на территории Парка культуры и отдыха имени П И. Пилютова. Мужчина готовился к нападению на мемориал заранее - он был одет в балаклаву и темную одежду. После он уехал в другой регион.

Сумма ущерба, а также вред имуществу районного Дома культуры Металлург составила более 500 тыс. руб.

Благодаря слаженной работе следователя СК России, оперативных сотрудников ГУ МВД России по Челябинской области и УФСБ России по Челябинской области, проведенным оперативным и следственным мероприятиям, преступление раскрыто в кратчайшие сроки. Установлено, что преступление совершил 40-летний мужчина, который вступил в преступный сговор с неизвестным, действующим в интересах Украины. Свои действия он снимал на камеру.

В настоящее время следователем выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, а также выявление других эпизодов преступной деятельности.