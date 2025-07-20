В международный день шахмат в Костроме открыли современную площадку для любителей интеллектуальной игры

В Костроме появилась площадка на открытом воздухе с уличными ростовыми шахматами. Теперь в городе есть место для проведения турниров, со скамейками, навесами и благоустройством. Это стало возможно благодаря областному гранту, который получила областная федерация шахмат. Также помогали реализовать проект сенаторы Совета Федерации, представляющие Костромскую область - Николай Журавлев и Сергей Калашник и благотворители - руководители крупных областных предприятий.

«Дорогие земляки, хочу поздравить всех любителей шахмат со всемирным днем этой игры, который отмечается сегодня. Символично, что в этот день мы открываем новое место для спорта и отдыха в Костроме – шахматный парк. Мне как-то задали вопрос, зачем и для чего в городе такой тематический уголок? Ответ очевиден. Кострома, конечно, шахматная. Сегодня у нас более 2500 мальчишек и девчонок занимаются этим интеллектуальным видом спорта. Регион принимает крупнейшие российские соревнования. Костромичи любят шахматы, и я рассчитываю, что новое общественное пространство будет востребовано, будет почитаться и оберегаться жителями. Это полезная игра для всех возрастов. Она развивает логическое мышление, чувство восприятия психологии партнера, с которым ты играешь. Развивает в человеке высокую культуру. Поэтому желаю всем заниматься шахматами, собираться в новом парке, беречь и любить это место. С праздником!», - отметил на церемонии открытия губернатор Костромской области Сергей Ситников.

«Всех с праздником! Костромская федерация шахмат - это оплот людей неравнодушных, грамотных, вовлеченных и очень любящих игру, детей, наших земляков. Количество школ, школьных педагогов и детей, которые занимаются шахматами, растет у нас быстрее, чем в любом другом регионе страны. Очень хочется, чтобы любовь к игре росла в прогрессии, чтобы те качества, о которых сказал Сергей Константинович, которые развивает игра во взрослых и детях, выявлялись и развивались у как можно большего количества наших земляков», - отметил сенатор Сергей Калашник.

Президент региональной федерации шахмат Алексей Рыбинский рассказал о том, что площадка будет востребована - до конца лета уже составлено официальное расписание ее работы, где на постоянной основе будут проходить игры, турниры для любителей и профессионалов.





Костромская область в последние годы активно развивает шахматный спорт. С 2022 года региональная федерация шахмат получила лицензию на образовательную деятельность и присоединилась к реализации федеральной программы «Шахматы в школах», организуя занятия с детьми в общеобразовательных учреждениях. Кроме того, федерация совместно с Костромским государственным университетом открыла специализированный ресурсный центр профессиональной подготовки преподавателей по шахматам. Ежегодно педагоги из малых городов и сёл проходят курсы повышения квалификации в центре дополнительного образования КГУ.

В сентябре 2024 года по инициативе федерации шахмат России и федерации шахмат Костромской области на кафедре физической культуры и спорта КГУ открылась отдельная специализация. Это педагогическое образование с двумя профилями подготовки - физическая культура и шахматы.

«Я недавно сдал сессию первого курса как раз по новой специализации, открывшейся в Костромском госуниверситете. Приехал сюда учиться из Кирова. Сегодня на открытие площадки пришло очень большое количество людей. Думаю, это большой прорыв, большое событие для развития данного вида спорта, Кострома уже очень хорошо развивается в шахматах», - поделился впечатлениями студент Лев Евтухов.