В Карелии ищут пропавших в Белом море туристов: неизвестной остается судьба трех человек

В Карелии ищут пропавших в Белом море туристов. В настоящий момент неизвестной остается судьба трех человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.

Незарегистрированная туристическая группа из семи человек сплавлялись на байдарках. Маршрут шел от гряды островов Кузова Республики Карелия к Соловецкому острову Архангельской области. Погода ухудшилась и группа решила вернуться.

Четыре человека на парных байдарках добрались до разных островов архипелага Кузова. Специалисты МЧС России нашли и эвакуировали двоих человек, еще за двумя направлен вертолет Ми-8. Судьба троих туристов неизвестна.

От Соловецких островов следует катер МЧС России. Он пойдет по маршруту туристов для обследования территории. В поисках участвуют 10 специалистов и три единицы техники, в том числе вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра.