Российские войска освободили населенный пункт Белая Гора Донецкой Народной Республики

Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Белая Гора Донецкой Народной Республики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Закотное, Иванополье, Платоновка и Константиновка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 165 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены пять складов боеприпасов и склад материальных средств.