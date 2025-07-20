На Камчатке объявили угрозу цунами для ряда населенных пунктов

На Камчатке объявили угрозу цунами для ряда населенных пунктов, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным краевого управления МЧС, причиной возникновения цунами стала серия землетрясений в акватории Тихого океана.

"По расчетам Камчатского Центра наблюдения и предупреждения о цунами в результате серии землетрясений, произошедших в акватории Тихого океана, возможен подход волны цунами высотой не более 60 сантиметров к Алеутскому муниципальному округу, не более 40 сантиметров к Усть-Камчатскому муниципальному округу, а также не более 15 сантиметров к Петропавловск-Камчатскому городскому округу", говорится в сообщении.

Жителям прибрежных населенных пунктов необходимо уйти от побережья в глубину суши на возвышенность, где высота над уровнем моря составляет 30-40 метров. При отсутствии поблизости возвышенности надо уйти от берега не менее чем на два - три километра. Судам, находящимся в прибрежных водах, стоящим на открытом рейде или в бухте с широким входом, а тем более у причалов, следует уйти в океан за 50-метровую изобату; курс следует держать перпендикулярно линии берега.

Эвакуация населения в населенных пунктах Камчатского края не проводится.