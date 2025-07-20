В Республике Тыва подростка убило молнией

В Дзун-Хемчикском районе 13-летнего подростка убило молнией, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Республике Тыва.

Сообщение о гибели подростка в местечке "Довурактыг-Тей" села Чыраа-Бажы поступило в полицию накануне.

Следком начал доследственную проверку. Было установлено, что школьник помогал родственникам присматривать за лошадьми. 19 июля около 18.00 он вместе с двоюродным братом направился пригнать табун. По пути к чабанской стоянке по телу 13-летнего ударило молнией, после чего он погиб на месте .

В настоящее время следователем для установления причины смерти малолетнего назначена судебно-медицинская экспертиза, проведен осмотр места происшествия и опрошены свидетели. По результатам поверки будет принято процессуальное решение.