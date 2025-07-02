Генсек НАТО заявил, что Украина не обойдется без западного оружия

В краткосрочной перспективе Украина не сможет обойтись без поставок вооружений от западных союзников. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в эфире Fox News.

По его словам, Киев сильно зависит от поставок боеприпасов и систем противовоздушной обороны (ПВО). Однако США необходимо позаботиться о своих запасах. Вместе с тем, он подчеркнул, что по мере сокращения военной помощи Украине от США страны Европы, наоборот, намерены усилить поддержку Киева.

2 июля Пентагон приостановил поставки Украине некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов после того, как убедился в сокращении собственных запасов.

Решение было принято главой политического управления Пентагона Элбриджем Колби, который обеспокоен заметным сокращением боеприпасов, еще в начале июня, но вступает в силу с 1 июля.

По словам официальных лиц Пентагона и Конгресса, задерживаются поставки на Украину таких видов оружия: десятки противоракет Patriot, тысячи 155-мм осколочно-фугасных гаубичных снарядов, более 100 ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLRS, десятки ракет класса "земля-воздух" Stinger и ракет класса "воздух-воздух" AIM, а также гранатометов.

Недавно глава Пентагона Пит Хегсет предупредил, что США планируют сократить бюджет на закупки нового вооружения для Украины, так как позиция Вашингтона по Украине претерпела изменения. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что было решено поставить интересы США на первое место.